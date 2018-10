Fabrizio Corona minaccia il Grande Fratello Vip e prende ancora in giro Ilary Blasi

Fabrizio Corona furioso. L'ex re dei paparazzi avrebbe appena postato una serie di stories su Instagram in cui si sfoga contro il Grande Fratello Vip e contro tutte le altre trasmissioni che parlerebbero, a suo dire, male di lui. Fabrizio prima attacca il Gf Vip per non concedergli il diritto di replica, poi prende di mira la mamma di Silvia Provvedi, Monica Alberti, ospite oggi a Mattino 5 e infine in un improbabile romanesco manda un messaggio a Ilary Blasi. Ma andiamo con ord ine.



Corona prima avrebbe accusato il Gf Vip di non concedergli il diritto di replica e sarebbe arrivato ad affermare: «Visto che non mi fate replicare, mi farò sentire e vedere e tanti ne parleranno». Dopodiché Fabrizio avrebbe preso di mira l'ex suocera, Monica Alberti: «Smetti di parlare di me, te lo ha detto anche Silvia di tornare a Modena. Non conosci le tue figlie e il fidanzato di Giulia non ti rivolge parola da un anno. Non usare le tue figlie per rifarti una vita. Se voi siete lì a parlare di me in tutte le trasmissioni, è perché se non si parlasse di me il Gf Vip non lo vedrebbe nessuno. Smettete di rompermi i c***».

Poi Corona conclude lanciando un messaggio al Gf Vip e a Ilary Blasi, in un improbabile romanesco: «Me so dimenticato una cosa, a romana questa è tutta pubblicità per il programma, ci fate dieci puntate. A bella».

