Fabrizio Corona in carcere, appare un messaggio sul suo profilo Instagram: «Insieme...»

Fabrizio Corona in carcere, sul suo profilo Instagram appare un presunto messaggio di incoraggiamento. Poco fa, sulle storie di Instagram dell'ex re dei paparazzi è apparso un video in cui scorreva questo messaggio in inglese: «L'unione ci rende forti. Insieme». Lo stesso messaggio era stato condiviso ieri come post. Ecco cosa sta succedendo.

Corona, in carcere è «abbattuto» ma «ora basta eccessi»

Si tratta di un messaggio firmato con il marchio Adalet, firmato dallo staff. Apparentemente un messaggio pubblicitario, le parole sembrerebbero però dedicate al brutto momento che sta passando Fabrizio Corona, titolare del marchio. Una sorta di incitamento ai fan a stringersi attorno all'ex re dei paparazzi. E i commenti dei follower non si fanno attendere. «Ormai lo mettono in carcere anche se butta una sigaretta». E ancora: «Se la legge si fosse accanita contro i mafiosi e i politici corrotti come ha fatto con Fabrizio Corona, l'Italia sarebbe un posto migliore».

Il giudice ha deciso lo stop dell'affidamento, concesso più di un anno fa, per una serie di violazioni delle prescrizioni anche legate a sue apparizioni in tv. L'avvocato Chiesa ha precisato che il magistrato che ha preso questa decisione, Simone Luerti, «è una gran brava persona e non poteva fare altro».

Ultimo aggiornamento: 27 Marzo, 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA