​​Rovazzi ha l'influenza, Calcutta gli consiglia: «Prendi una tachipirina 1000, o due da 500»

Simpatico siparietto sui social che ha coinvolto i due cantanti Fabio Rovazzi e Calcutta. Il primo, colpito da un malanno stagionale, ha chiesto consiglio al collega su come curarsi. Calcutta, famoso per la canzone "Paracetamolo", non ha deluso le aspettative, rispondendo proprio come ci si aspettava. «Ciao Edo, ho l'influenza da ieri mattina, quanta tachipirina mi consigli di prendere?», ha esordito Rovazzi, pubblicando su Instagram un screen della conversazione Whatsapp con il cantautore di Latina.

Parafrasando il testo della sua hit, la riposta di Calcutta è stata: «Ciao caro, secondo me una da mille. E poi ti metti un po' nel letto. Se non hai quella da mille possono andare bene anche due da 500. mi raccomando bevi tanta acqua. Fammi sapere fra 48 ore come va». Uno scambio di battute tutto da ridere, fra due dei giovani autori più in voga dello scenario musicale italiano.

