Fabio Rovazzi e la fidanzata Karen nell'Area 51. Cacciati dai militari: «Sconvolto, rischiato...»

Fabio Rovazzi e la fidanzata Karen Kokeshi, in viaggio negli Stati Uniti si avventurano nella leggendaria Area 51, base militare statunitense sita in Nevada in cui verrebbero custoditi i segreti riguardanti gli alieni, ma viene fatto velocemente allontanare dai minacciosi militari.

A raccontare l’accaduto il cantante dal suo account instagram. Rovazzi ha prima condiviso una foto che lo vede con Karen presso l’Area, seguito dalla didascalia: “Quello che vedete in fondo alla strada è il vero ingresso dell’Area 51 👽 Noi volevamo solo adottare un alieno ma.... non l’hanno presa benissimo (nonostante i miei calzini)😅 Guardate le mie storie se ve le siete perse”. Poi un video in cui si avvicina al cancello e parlando alla fidanzata esclama preoccupato: “Amore, mi sa che ci siamo avvicinati troppo”.

Nelle stories tutta il viaggio: mentre percorre la strada piena di stazioni di servizio con tema alieno, quando avvista un velivolo non identificato che scompare nei cieli e infine l’incontro con i militari: “Volevamo fare la foto col cartello “non oltrepassare, area top secret” – ha spiegato dal social - ma abbiamo sbagliato qualcosa e siamo arrivati davvero davanti all’Area 51. I militari ci hanno urlato dagli speaker di andare via. Sono uscite tipo venti telecamere e una si è posizionata sopra alla nostra macchina. Sono sconvolto, ho appena rischiato di essere sparato male”.

