Arrivano le nuove "faccine": c'è anche quella per il vaccino tra le emoji 2021

A fatica abbiamo superato la notizia che da un'emoji le persone riescono a capire la nostra età. Sempre con fatica siamo riusciti a superare San Valentino, tra gli auguri online per le coppie a distanza e la ricerca spasmodica di un partner sulle app di dating (rispettando l'invalicabilità regionale). Ora, ad aiutarci nei nostri giorni, lunghi, del "distanti ma uniti almeno fino a Pasqua" arrivano le nuove faccine sui nostri smartphone. Riusciremo grazie all'aggiornamento di iOS 14.5, sì Appple, a esprimere ancora meglio i nostri stati d'animo, ad aggiornare gli status su Whatsapp, ad evitare il giudizio del prossimo oltre lo schermo grazie all'intervento dei designer digitali.

Ma come saranno le nuove emoji? Bellissime, ovviamente, e aderenti alla realtà. Anche quella vaccinale. Infatti, dando un'occhiata al sito emojipedia, quando andrete a farvi il selfie dal dottore mentre vi inietta il vaccino potrete accompagnare l'immagine sorridente sotto la mascherina con una faccina dedicata appositamente all'evento. E' stata infatti ridisegnata la siringa. Addio al rosso "sangue" e spazio a un ghiaccio trasparente (adatto anche per i daltonici) molto più "friendly" e meno angosciante.

"E può dirmi qualcosa sull'amore?". Ma certo! Arriva finalmente il cuore in fiamme. Non solo romanticismo ma anche un po' di passione per gli amanti di quest'epoca così complicata. Altre novità? Conferme più che altro. La maggior parte degli emoji fornisce infatti un'opzione per un'impostazione predefinita inclusiva di genere. Non resta dunque che aspettare, aggiornare e smessaggiarsi a volontà.

(Foto emojipedia.org)

Ultimo aggiornamento: 11:36

