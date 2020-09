Emma Marrone, insulti per la foto con un “ragazzo di colore che ha fame”. Ma lei: «Guardate che è Kanye West, siete feccia»

«Questo “ragazzo nero” è kanye West. E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?». Così Emma Marrone risponde su Twitter a chi la stava insultando per aver postato una foto con un ragazzo di colore. Il solito tweet senza controllo infatti recita: «Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest'ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di mangiare».

Dopo questo commento, stando a quello che scrive la popstar e futuro giudice di X Factor, le sono iniziati ad arrivare una raffica di insulti da tanti haters, famosi leoni da tastiera. Da qui, la reazione sul social.



Questo “ragazzo nero” è kanye West.

E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese.

Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre? pic.twitter.com/OAmreqbocF — Emma Marrone (@MarroneEmma) September 8, 2020

