Emma Marrone, annuncio misterioso sui social: «Stanno per succedere cose bellissime»

Emma Marrone torna a sorridere. La cantante salentina ha condiviso la sua gioia su Instagram, con un post che ha molto incuriosito i fan: «Sorrido. Stanno per succedere cose bellissime. Vi penso. Vi racconterò tutto giorno per giorno. La musica fa accadere cose meravigliose. Voi continuate ad ascoltare Fortuna ovunque perché ha bisogno di voi per crescere. Io farò del mio meglio per rendervi felici». Emma non ha svelato ulteriori dettagli sulle «cose bellissime» in arrivo: non resta, dunque, che continuare a seguirla per capire di cosa si tratta.

