Emma Marrone in crisi col bucato chiede aiuto ai follower: «So solo premere on sulla lavatrice»

Un siparietto piuttosto divertente, quello offerto da Emma Marrone ai suoi follower tramite Instagram Stories. La cantante salentina, infatti, ha mostrato alcune scene di vita quotidiana, in veste di casalinga disperata. Emma Marrone è apparsa in crisi con il bucato e ha chiesto aiuto ai suoi follower. Per combattere le alte temperature estive, aumentate dal calore del ferro da stiro, la cantautrice ha piazzato un ventilatore a poca distanza. «Ho trovato un metodo rudimentale per sopravvivere oggi pomeriggio» - spiega Emma - «Come vedete, i panni me li stiro da sola. Donne, aiuto!». Alcuni fan suggeriscono quindi alla cantante che il segreto per stirare più facilmente è stendere bene i panni una volta lavati.

Emma risponde così: «Ma io stendo bene, il problema è che d'estate ci sono questi vestitini di cotone, così leggeri, che escono raggrinziti e anche se li stendi bene, non succede niente». Salvo poi, all'improvviso, scherzare così: «Sono sempre più bionda...». La cantante, infatti, si era tinta i capelli di nero per l'esordio cinematografico nel prossimo film di Gabriele Muccino, I migliori anni. Successivamente, a Emma Marrone vengono suggeriti diversi programmi di lavaggio dei panni in lavatrice. La cantante, però, spiazza tutti in modo irresistibile: «Giustamente, dalla regia mi dicono di abbassare i giri della centrifuga. Ok, ma io ho dei problemi con la tecnologia: so solo girare la manovella e spingere ON». Alla fine, dopo qualche minuto, l'ultimo aggiornamento per i follower: «Ho finito di stirare!».

