Facebook cambia faccia: presentata la nuova versione con sfondo scuro e caratteri più grandi

E alla fine modalità scura fu. Come Mark Zuckerberg aveva preannunciato lo scorso anno durante la conferenza F8, Facebook ha lanciato oggi - 8 maggio - la nuova versione desktop del social. Le novità sono tante. Font più grandi, layout semplificato e un nuovo look, scuro appunto, che renderanno già dai prossimi giorni la piattaforma più veloce e più facile da usare per gli utenti. «Da quando è stato lanciato, 16 anni fa, Facebook.com è cresciuto molto - si legge nella nota diffusa da Menlo Park - Abbiamo introdotto nuove funzionalità, lo abbiamo ottimizzato per nuovi dispositivi e nuovi sistemi operativi e reso disponibile in centinaia di lingue. Di recente, ci siamo concentrati sull’esperienza mobile e di conseguenza quella desktop è rimasta un po’ indietro». È da questa ammissione che prende il là la presentazione della nuova interfaccia che Facebook ha deciso di sviluppare solo dopo aver parlato con gli utenti «per comprendere come migliorare l’esperienza web».

LE NOVITA’

La più evidente tra le novità presentate è senza dubbio la modalità Sfondo Nero. La dark mode per la versione desktop del social pensata per affaticare meno la vista, al pari dei nuovi font più grandi e al layout semplificato. In particolare, si tratta di un’interfaccia meno luminosa rispetto a quella tradizionale bianca e blu che, con meno contrasto e meno brillantezza, riduce al minimo il riflesso dello schermo e consente un utilizzo più agevole anche in condizioni di scarsa luminosità. Questa, inoltre, affiancata dalla nuova disposizione degli elementi nella pagina web risulta particolarmente immersiva ed è perfetta per guardare video su Facebook Watch.

Al centro del rinnovamento voluto da Zuckerberg c’è anche una diversa distribuzione delle categorie. Giochi, Video o Gruppi sono più facili da individuare grazie alla nuova navigazione semplificata. Inoltre la home page si carica più rapidamente, così come più veloci sono i passaggi tra le pagine. In questo modo, in pratica, l’esperienza da desktop sarà più simile a quella da mobile. Non solo. Con la nuova versione è anche più semplice creare Eventi, Pagine, Gruppi e inserzioni. Sarà possibile vedere in tempo reale l’anteprima di un nuovo Gruppo che stai creando, anche controllando come appare da mobile prima di pubblicarlo.

