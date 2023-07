Lunedì 3 Luglio 2023, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 16:10

Gli utenti hanno proclamato Twitter un sito “morto” dopo che il controverso proprietario Elon Musk ha limitato il numero di tweet che gli utenti possono visualizzare ogni giorno.

Elon Musk, le nuove regole di Twitter

Musk ha affermato però che le restrizioni sono una misura temporanea che è stata introdotta perché «i dati venivano saccheggiati così tanto da rendere complicato il servizio per gli utenti normali». Tuttavia, gli utenti si sono affrettati a puntare il dito sui drastici tagli al personale della rete di social media, nonché sull’apparente mancato pagamento delle fatture a servizi cruciali, tra cui potenzialmente Google. Furiosi per le modifiche apportate dall’amministratore delegato di Tesla, gli aficionados di Twitter si sono riversati su piattaforme rivali tra cui Bluesky di Jack Dorsey e Mastodon di proprietà tedesca.

Il miliardario Musk ha rilevato Twitter nell’ottobre 2022 e ha promesso il più grande cambiamento da quando la società è stata fondata nel 2006. Da allora, il suo stile di gestione irregolare ha spinto sia gli utenti che gli inserzionisti ad abbandonare il sito. Twitter ha limitato la quantità di post che gli utenti possono vedere e ora richiede anche alle persone di accedere per visualizzare tweet e profili. Questo segna un cambiamento nella sua pratica di lunga data per consentire a tutti di esaminare le conversazioni su quella che Musk ha spesso pubblicizzato come la “piazza cittadina digitale” del mondo da quando l’ha acquistata per 35 miliardi di sterline l’anno scorso. Musk ha anche precisato che gli account non verificati saranno temporaneamente limitati alla lettura di 600 post al giorno, mentre gli account verificati potranno scorrere fino a 6.000.

Dopo aver affrontato un contraccolpo, ha twittato che le soglie sarebbero state aumentate a 800 post per account non verificati e 8.000 per account verificati prima di stabilirsi successivamente su 1.000 e 10.000 tweet, rispettivamente. Ma la limitazione ha iniziato ad avere effetti a catena, costringendo più di 7.500 persone sabato scorso a segnalare problemi nell’utilizzo del servizio di social media, sulla base dei reclami registrati su Downdetector, un sito Web che tiene traccia delle interruzioni online. Musk ha affermato che le restrizioni dovevano impedire il “raschiamento” dei dati dalla piattaforma, piuttosto che parlare di una conseguenza del suo presunto mancato pagamento delle bollette.



Le entrate di Twitter sono diminuite drasticamente da quando il proprietario miliardario ha rilevato l’azienda e ha licenziato circa tre quarti della forza lavoro per tagliare i costi ed evitare il fallimento. Da allora, gli inserzionisti hanno frenato la loro spesa su Twitter, in parte a causa di modifiche che a volte hanno consentito contenuti più odiosi e spinosi che offendono una parte più ampia del pubblico del servizio.

Musk ha recentemente assunto Linda Yaccarino, dirigente di lunga data della NBC Universal, come amministratore delegato di Twitter per cercare di riconquistare gli inserzionisti. Ma gli esperti di marketing hanno avvertito che la mossa di limitare temporaneamente il numero di tweet che gli utenti possono leggere potrebbe minare gli sforzi della signora Yaccarino e potrebbe essere “catastrofica” per il business pubblicitario della piattaforma. I limiti posti sono «molto negativi» per gli utenti e gli inserzionisti già scossi dal “caos” che Musk ha portato sulla piattaforma, ha dichiarato ieri Mike Proulx, direttore della ricerca di Forrester.



«Non sarà facile convincere gli inserzionisti a tornare. È un’impresa davvero difficile» ha affermato Jasmine Enberg, principale analista di Insider Intelligence. Allo stesso modo, gli utenti, come detto, stanno lasciando la piattaforma per unirsi a siti rivali, tra cui Bluesky, che ha dovuto sospendere “temporaneamente” le nuove iscrizioni dopo che un apparente afflusso di tentativi di registrazione ha causato problemi di prestazioni.