Elon Musk ai dipendenti di Twitter: «Stop allo smart working, in ufficio almeno 40 ore alla settimana»

Stop allo smart working per i dipendenti Twitter. Elon Musk, nuovo proprietario della piattaforma social (acquistata per la cifra record di 44 miliardi di dollari) ha inviato per la prima volta una email ai suoi dipendenti per prepararli ai «tempi difficili che ci attendono», vietando definitivamente il lavoro in smart working per chiunque, a meno che non sia lui ad approvarlo personalmente.

La mossa di Musk per porre fine al lavoro a distanza è stata riporatata da Bloomberg, che ha divulgato il contenuto della mail inviata ai dipendenti. Sebbene la decisione del nuovo proprietario di Twitter non sorprenda (più volte Musk aveva ribadito di essere contrario al lavoro a distanza) questo rappresenta l'ennesimo duro colpo per il personale dell'azienda, che ha resistito a mesi di incertezza e visto il licenziamento di ben 3400 dipendenti.

Musk ha fatto sapere che «non c'era modo di addolcire il messaggio», inoltre ha anche comunicato che secondo le nuove regole aziendali, che entreranno in vigore immediatamente, i dipendenti dovranno rimanere in ufficio almeno 40 ore a settimana. Twitter è sotto la guida di Musk da quasi due settimane, durante le quali ha licenziato circa metà della sua forza lavoro e la maggior parte del consiglio di amministrazione. Il nuovo capo ha inoltre aumentato il prezzo dell'abbonamento "Twitter Blue" a 8 dollari. Nella mail Musk ha detto ai lavoratori che vuole che gli abbonamenti rappresentino la metà delle entrate di Twitter.

Come se non bastasse, Bloomberg riporta che, nella sua missiva elettronica al personale, il fondatore di Tesla ha annunciato per il mese di novembre la cancellazione dei giorni di riposo dal calendario feriale dei dipendenti Twitter.

