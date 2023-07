Elon Musk contro Mark Zuckerberg, il combattimento al Colosseo era una maxi-bufala: ecco com'è andata davvero

Martedì 4 Luglio 2023, 07:49

La storia della discussione tra Elon Musk e Mark Zuckerberg sta facendo il giro del web e dei quotidiani: i due colossi dopo una serie di situazioni si sarebbero dichiarati guerra e c'è chi ha ipotizzato come luogo d'incontro il Colosseo. La notizia, però, è stata smentita immediatamente dal Ministero della Cultura che ha affermato: "Non c’è stato alcun contatto formale da parte del ministero ne tantomeno alcun atto scritto, anche se la notizia appare gustosa è infondata. Il Colosseo viene concesso, non da oggi, per eventi a pagamento di alto profilo quasi sempre a scopo benefico. Ogni richiesta viene valutata attentamente dalla direzione del Parco archeologico e non compete all’organo politico" FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

