Elisabetta Canalis ospita una famiglia di sfollati a casa sua: «Hanno perso tutto durante l'uragano Dorian»

Il grande cuore di Elisabetta Canalis. La showgirl italiana, ormai stabile in California, dove vive insieme a suo marito, ha deciso di aprire le porte di casa sua a una famiglia di sfollati delle Bahamas. La Canalis ha raccontato questa esperienza su Instagram, con foto, video e un lungo post: «Quattro settimane fa l’uragano Dorian si è abbattuto sull’isola di Abaco con effetti disastrosi. È la prima volta che nelle Bahamas un’intera comunità viene completamente cancellata nel giro di 3 giorni da un disastro naturale».

Elisabetta Canalis ha raccontato di conoscere molto bene l'isola di Abaco (ha una casa lì con suo marito) e per questo motivo ha deciso di dare il suo contributo: «Dopo qualche giorno sono riuscita a parlare con Luce, una ragazza che ha 2 bambini stupendi e che mi disse che aveva perso tutto e che lei ed i bambini erano stati messi in uno shelter, una specie di dormitorio messo in piedi per gli evacuati. Lei dormiva sopra un banco ed i bambini lo stesso. L’acqua (che durante Dorian è salita anche a 14 piedi) le arrivava alle gambe e non sapeva dove li avrebbero mandati».



Ultimo aggiornamento: 15:19

La Canalis ha letteralmente adottato questa famiglia, che ora fa parte della sua vita in maniera costante: «Oggi Luce ed i suoi bambini si trovano a casa nostra, staranno con noi finché il loro visto glielo consentirà e dopo aver trovato delle persone intelligenti ed umane che mi hanno aiutato con la burocrazia, i bambini frequentano la scuola pubblica di West Hollywood qui a Los Angeles. Vi scrivo questo perché nella mia vita di tutti i giorni ci sono queste persone meravigliose ed ho trovato giusto farvele conoscere. Stiamo vivendo tutti un’esperienza molto bella ed... inaspettata!».