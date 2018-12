Ultimo aggiornamento: 10:11

Amici mai, cantava Venditti. E invece no. Almeno nel caso di una delle coppie più famose e amate della tv, Elisabetta Canalis e Christian Vieri. L'ex velina, appena atteratta in Italia da Los Angeles, ha colto l'occasione per andare a trovare Bobo appena diventato papà. Il tutto documentato su Instagram.Elisabetta ha infatti postato un video in cui si vede la sua bimba Skyler mentre porta un regalino a Costanza Caracciolo, compagna di Vieri, per la bimba appena nata: «Occhio perché è un attimo che se li riprende», scherza la Canalis. E qualcuno su Instagram, commenta: «Ma come fai a rimanere amica di un uomo che hai amato così tanto?»