Elettricista lascia un biglietto alla sua cliente (sposata): «Se vuoi divertirti un po'...». Lei pubblica tutto su TikTok, la reazione del marito

Una volta si scherzava sull'idraulico, incubo dei mariti. In questo caso il protagonista della vicenda è un elettricista molto audace. A raccontare la storia è una tiktoker 28enne della Carolina del Nord, Maceon McCracken. «Sono costantemente scioccata dal coraggio e dall'audacia che hanno alcuni uomini. Il post, che è stato visto più di 5,4 milioni di volte, ha attirato una sfilza di commenti e like da parte di persone che sono rimaste ugualmente sbalordite dal coraggio dell'uomo in questione», ha dichiarato la donna. Ma cosa è successo?

L'elettricista audace

La donna ha rivelato che l'attività di suo marito Colton era appena stata aperta e stavano ancora sistemando gli ultimi ritocchi. Stavano facendo installare dei ventilatori nello showroom e, quando l'elettricista è arrivato, Maceon gli ha chiesto se poteva aiutarla a spostare alcuni dei letti e dei divani che erano d'intralcio in modo da poter far entrare il carrello elevatore per raggiungere il soffitto.

Dopo aver fatto questa innocente richiesta di assistenza è arrivato il primo commento "scomodo": «Sono felice di prendere indicazioni da te». Ammettendo di aver trovato l'osservazione strana, Maceon l'ha ignorata ed è tornata nell'ufficio di suo marito e lui è andato avanti con il lavoro. Più tardi l'elettricista ha attraversato l'ufficio dove era seduta per potersi lavare le mani e non ha resistito alla tentazione di farle un altro commento, dicendole che la trovava “splendida”. «Mi hai spezzato il cuore quando mi hanno detto là fuori che eri sposata, ma questo non mi preoccupa, e se mai vorrai uscire qualche volta fammelo sapere», le parole dell'elettricista.

Il bigliettino a sorpresa

Sembrava finita lì fin quando la tiktoker non ha fatto l'ultima scoperta. L'uomo le aveva lasciato un biglietto per in uno dei divani che avevano spostato insieme. «Non sto cercando di metterti nei guai, ma sei assolutamente bellissima anche se sposata. Se vuoi solo divertirti o altro, mi piacerebbe. PS: in caso contrario, considera solo questa nota. Sei stupenda e l'esempio perfetto di ciò che penso sia sbalorditivo», le parole scritte a penna sul foglio bene. Riflettendo sulla situazione, Maceon ha ammesso di essere stata "colta alla sprovvista", non sapeva cosa dire e poiché l'elettricista stava ancora lavorando sui ventilatori non si è sentita di dirlo a suo marito per evitare situazioni ancor più spiacevoli. Tuttavia, quando arrivò l'ora di pranzo e Colton disse che sarebbe uscito a prendere del cibo, lei gli disse che non si sentiva a suo agio a stare da sola nel negozio con quell'uomo.

Il confronto con il marito

In un altro video su TikTok, la donna ha rivelato che suo marito ha affrontato l'elettricista, infuriato per quanto accaduto e dispiaciuto per quanto subito dalla moglie. L'uomo ha così deciso di prendere in mano la situazione affinché non disturbasse le altre donne. Quando il marito ha restituito il biglietto, l'elettricista avrebbe risposto: «Quella è tua moglie? Mi dispiace tanto».