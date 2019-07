Video sexy di Elettra Lamborghini sul sito del Comune di Venezia: scoppia la polemica

Fondoschiena e polemiche. Detta così, potrebbe anche sembrare il titolo del suo prossimo singolo (certo, con le dovute varianti lessicali sulla definizione di lato b, più accattivanti e maggiormente compatibili con il gergo tipico del mondo reggaeton). E invece no. L'esibizione all'Home Venice Festival della regina del twerking (come si autodefinisce nel suo ultimo album), Elettra Lamborghini, a qualcuno non è proprio piaciuta.

O meglio: non è piaciuto che le immagini del concerto siano state postate sulla pagina Facebook del Comune di Venezia, poiché uno strumento di comunicazione istituzionale dovrebbe «diffondere una cultura contraria alle discriminazioni e in grado di fronteggiare gli stereotipi e di promuovere modelli sociali». Parole di Carmela Tarantino, consigliera di municipalità di Mestre, delegata alle Politiche di genere, che ha presentato un'interrogazione.

