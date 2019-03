Elena Morali e Scintilla, il fan: «Non è giusto che stai con uno come lui». La risposta di lei è da applausi

Elena Morali non ha paura di rispondere a tono ai suoi followers su Instagram, soprattutto se si tratta di difendere il suo amore per Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Il comico che condurrà la prossima edizione di Colorado e la showgirl sono fidanzati, e anche se hanno passato dei momenti turbolenti ora la loro relazione va a gonfie vele.

Elena Morali non ha mai nascosto di voler sposare il suo Scintilla, e ha anche pensato già a che tipo di cerimonia vorrebbe: intima e in un luogo esotico.

L'occasione per lanciare un chiaro messaggio a quanti la seguono, Elena Morali l'ha avuta quando un follower, approfittando delle domande che si possono fare attraverso le storie di Instagram, ha detto all'ex naufraga di trovare ingiusto che "uno come Scintilla" stia con lei. La risposta non si è fatta attendere, e sempre attraverso i social la Morali ha replicato: «Che tristezza sapere che esistono sottospecie di uomini come te, che giudicano ancora per l’aspetto fisico. Ti auguro di innamorarti di una donna di 180 kg ma con un grande cuore e un grande carattere. Ricordati che la bellezza passa, l’animo no». Che dire, una vera dichiarazione d'amore per il suo Scintilla e una lezione di vita che non fa mai male ripetere.



