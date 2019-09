«Sembra una bimba-diavolo, già la adoro»: l'ecografia della futura mamma fa il giro del mondo

Sarà stata l'emozione e probabilmente anche la giovane età, ma quando la diciasettenne Iyanna Carrington, ha visto l'immagine della figlia che sta portando in grembo, trasmessa dall'ecografia, è rimasta traumatizzata. Occhi spalancati e un sorriso allungato che assomiglia a un ghigno, un viso che fa venire in mente le immagini distorte usate dal cinema horror per spaventare gli spettatori.

Giovane mamma morta asfissiata: la figlia di 2 anni le chiude il finestrino dell’auto sul collo

La ragazza americana, di Richmond, nello stato del Virginia, incinta alla 24esima settimana, ha deciso di rendere pubblica la sorpresa, o meglio lo spavento, postando l'immagine sul suo profilo Facebook. E quel post ha fatto il giro sui giornali del mondo. Iyanna era andata ad una normale visita di controllo per verificare la crescita della bimba, e l'ostetrica prima di darle la bella notizia, e cioè che si trattava di una femmina, ha deciso di girare lo schermo dell'ecografo per farle vedere l'immagine in diretta. E mentre il doppler sulla pancia della futura mamma scansionava il viso della bimba, la 17enne è rimasta spaventata da quello che le restituiva lo schermo.

Rassicurata dal personale medico che in quel viso non c'era nulla di anormale, la giovane americana ha poi deciso di riderci sopra, condividendo la foto su Facebook dove ha già soprannominato sua figlia, bambina diavolo. «Non avevo mai visto niente del genere. Stavo per vedere se era un maschio o una femmina e mi è sembrato di vedere un fantasma - scrive la donna - la maggior parte dei bambini si nasconde dalla telecamera, invece lei mi ha guardata dritta negli occhi e mi ha spaventato perché la stanza era buia. Alcune persone su Internet pensano che sia falsa, ma questa è la mia piccola e la adoro già».

Ultimo aggiornamento: 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA