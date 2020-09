Rissa tra donne prima di imbarcarsi sull'aereo: i parenti le fermano (e c'è chi filma tutto)

La rissa prima del volo per Atlanta

Una vera e propria rissa tra una coppia di donne. È successo domenica sul ponte d'ingresso per accedere al volo della. Una scena che è stata immortalata dai presenti che hanno filmato il tutto con il cellulare. Le due donne, per motivi che non sono stati chiariti, se le sono date di santa ragione, tra pugni e prese al collo da wrestling. Per fermarle sono accorse due persone, un uomo e una donna, probabilmente parenti delle protagoniste della lotta. A riportare la notizia sono il Ny Post e Airlive Le due donne stavano per imbarcarsi su un volo per Atlanta quando sono venute alle mani davanti agli altri passeggeri e al personale dell'aeroporto. «Vieni a prendere Aaliyah, sta litigando», si sente nel filmato da una voce fuori campo. Mentre i litiganti sono a terra continuando a lottare, una donna interviene e grida: «Aaliyah! Fermati! Fermati!». Qualche istante dopo in suo soccorso arriva un uomoche tenta di interrompere la rissa.