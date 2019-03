Ultimo aggiornamento: 20:05

Se ne parla già in rete da qualche giorno e ormai l'appuntamento di presentazione è alle porte. Si tratta di "Le Contemporanee", start up digitale nata da un'idea di Sarah De Pietro, Valeria Manieri e Cristina Sivieri Tagliabue, e che si propone come scopo di raccogliere idee e proposte dell'universo femminile (e non solo). Un nuovo indirizzo on line e off line capace di incoraggiare e supportare un vero protagonismo al femminile, fatto di contenuti originali, proposte e vera condivisione.La giornata di presentazione de "Le Contemporanee" - sabato 30 marzo a Napoli presso l'auditorium dell'INAF a Capodimonte - sarà anche l’occasione per discutere del futuro delle donne, partendo proprio da una riflessione europea come lo stesso titolo dell’incontro suggerisce "La scoperta dell'Europa: le donne".