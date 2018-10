Ragazza cade nella vasca degli squali lasciata aperta: choc al centro commerciale VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una passeggiata alpoteva finire in tragedia per una giovane cinese della provincia di Zhejiang. Nelle immagini della videosorveglianza si vede lacorrere e inciampare, finendo in unad'acqua lasciata aperta. L'evento non sarebbe così eclatante, se non fosse che la vasca era piena di. Come se non bastasse, gli squali in quel momento erano proprio in attesa di ricevere il cibo.LEGGI ANCHELa giovane annaspa per qualche minuto, prima di ricevere il soccorso dei dipendenti del centro commerciale che l'hanno salvata prima che fosse troppo tardi. La vasca era stata lasciata aperta proprio per permettere agli operatori di nutrire gli squali. Le immagini della videosorveglianza sono state diffuse sul web e hanno ricevuto migliaia di condivisioni.