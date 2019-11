Diletta Leotta a lezione di pole dance: «Ora sono pronta per Jennifer Lopez»

Diletta Leotta come Jennifer Lopez. La conduttrice Dazn ha postato su Instagram un video in cui va a lezione di pole dance, imitando J.Lo nel film "Le Ragazze di Wall Street". Nella didascalia Diletta Leotta ha scritto: «Lezione di pole dance aspettando di vedere "Le ragazze di Wall Street" con Jennifer Lopez. Ora sono pronta per andare al cinema!».

Diletta scherza molto sulle sue capacità non eccelse da ballerina, arrivando a definirsi «negata» in una storia Instagram. Il video della conduttrice, come al solito, ha fatto impazzire i fan, letteralmente stregati dalla sensualità e la simpatia della Leotta alle prese con la pole dance. Forse Jennifer Lopez è ancora lontana, ma dopo la prima lezione Diletta è certamente già promossa.



