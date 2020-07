La foto di Diletta Leotta scatena Ibrahimovic sui social: «Non rilassarti»

Siparietto social tra Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta. Uno scatto della conduttrice ha scatenato, come spesso in questi casi, like e commenti degli utenti. Tra questi, però, non poteva sfuggire quello dell’attaccante svedese del Milan, stasera impegnato a San Siro contro la Juventus con tanta voglia di ripetersi dopo il gol su rigore all’Olimpico con la Lazio. Riassumendo i fatti, Diletta ha scritto per accompagnare la sua foto: «E anche questo allenamento è andato, godiamoci questo tramonto e un po’ di relax. Ma tenetevi pronti perché tra poco tocca a voi». La risposta di Ibrahimovic non si è fatta di certo attendere, che a sorpresa ha scritto, scherzando: «Diletta cosa stai facendo sul tetto? Non rilassarti». Tornando al campo, l’attaccante rossonero sembra essere ormai arrivato alle ultime settimane a Milano. In futuro lo attende il ritorno in patria, in Svezia, nel suo Hammarby.

© RIPRODUZIONE RISERVATA