Diletta Leotta, auguri di Natale sui social con il fidanzato

Diletta Leotta strappa altri migliaia di like. E stavolta lo fa svelando (non capita spesso) il grande amore della sua vita: Matteo Mammì. L'ex direttore senior programmazione e produzione di Sky ha ritrovato il sorriso con la sua fidanzata. Dopo aver perso la sfida con Luigi De Siervo per diventare nuovo amministratore delegato della Serie A, Mammì sfoggia un cuore "solare" insieme a Diletta nel post su Instagram. Ovviamente il profilo scelto è quello dell'inviata di Dazn, seguitissima sui social.

E proprio attraverso il suo profilo Instagram (mentre scriviamo Diletta Leotta è seguita da quasi 3,5 milioni di follower) l'ex volto di Sky Sport ha voluto condividere la gioia del Natale con i suoi seguaci, postando le foto della famiglia tutta riunita.



Ultimo aggiornamento: 19:56

