Diletta Leotta scivola sul #10yearschallenge e finisce nel mirino: «Quella foto è del 2014»

Diletta Leotta scivola sul #10yearschallenge: molti vip negli ultimi giorni hanno postato le loro foto del 2009 accostate a quelle del 2019, per mostrare quanto sono migliorati (o peggiorati), quanto erano belli e giovani 10 anni fa, o quanto fascino hanno acquistato col tempo.

LEGGI ANCHE Diletta Leotta, foto di 10 anni fa scatenano gli haters: «Non sembri neanche tu»



L'ex conduttrice di Sky ora volto di Dazn, però, sottolinea Dagospia, non avrebbe fatto bene i conti. Diletta Leotta ha condiviso alcune foto del 2009 su Instagram: «Maggiorenne, primo lavoro, prime interviste, iniziavo l’università e mi dilettavo tantissimo». Peccato che in una di queste foto, sulla scrivania si noti chiaramente una copia del Sole 24 Ore, che come ha scoperto proprio Dagospia, non era affatto del 2009 ma di qualche anno dopo, precisamente del 24 giugno 2014.

Insomma Diletta, anziché #10yearschallenge, avrebbe dovuto metterci un 5, o un 4 e mezzo dato che la foto era di quattro anni e mezzo fa: 4 e mezzo come il voto alla sua piccola gaffe. Nulla di grave ovviamente, sebbene Dagospia ci metta il carico con un’allusione: cioè che Diletta non volesse mostrarsi molto diversa da adesso, per mettere a tacere le voci sui ‘ritocchini’ che avrebbero cambiato il suo aspetto.

Ultimo aggiornamento: 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA