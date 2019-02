Cyberbullismo: il Garante dei minori, investire nell'educazione alla consapevolezza digitale

«Investire in Italia nell'educazione alla consapevolezza digitale per i minorenni. Una consapevolezza che non va acquisita solo per prevenire e contrastare comportamenti in rete come cyberbullismo o sexting, ma che operi anche dal punto di vista della comprensione da parte dei ragazzi di quale trattamento ricevono i loro dati. Una consapevolezza circa il diritto che viene riconosciuto loro di consentire che ciò accada o meno, del fatto che quando un servizio online è gratuito in realtà stanno comunque cedendo qualcosa: le loro informazioni personali». Così l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano, in occasione del Safer Internet Day in programma oggi a Milano.



L'ETA' DEL CONSENSO

«L'Italia - aggiunge - ha abbassato l'età del consenso al trattamento dei dati personali online dai 16 anni del regolamento europeo ai 14 della legislazione italiana. Ora dobbiamo rendere tale consenso libero e consapevole accompagnando i ragazzi a capire a cosa stanno acconsentendo. Altrimenti significa solo che gli adulti se ne sono disinteressati». In concomitanza con il Safer Internet Day 2019 si tiene oggi la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. «Ho sollecitato la convocazione del tavolo tecnico previsto dalla legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È fondamentale che inizi a redigere il piano di azione integrato di prevenzione e contrasto al cyberbullismo e si realizzi un sistema di raccolta dei dati per monitorare l'evoluzione dei fenomeni» avverte la Garante Filomena Albano.

