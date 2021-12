Demi Skipper e il baratto: come scambiare una forcina con una casa. L'impresa (riuscita) della tiktoker

Impresa riuscita. In soli sette mesi l'influencer Demi Skipper, 30 anni, è riuscita a avere una casa barattando, grazie all'aiuto di TikTok, una lunga serie di oggetti a partire da una forcina per capelli. Tutto era iniziato lo scorso 7 maggio, poi finalmente questo dicembre l'obiettivo centrato: sua la proprietà di una casa a Nashville, cittadina del Tennesse.

La vicenda

La notizie è stata diffusa dalla Bbc giovedì scorso, 16 dicembre. La giovane Demi Skipper, nata a San Francisco in Califorma, scambiando una lunga serie di oggetti a partire dalla sua forcina per capelli ha avuto ufficialmente la proprietà di un immobile. Il progettto "Trade me" (scambiami) l'ha portata ad avere nel corso di sette mesi vari oggetti; tra questi: un paio di orecchini, un aspirapolvere, tre trattori e un iPhone.

Il viaggio

La donna ha fatto i suoi primi affari di persona, a San Francisco, per poi iniziare a viaggiare in tutti gli Stati Uniti in cerca di offerte migliori. Fondamentale in questo periodo il rapporto con i suoi follower su TikTok che nel tempo hanno saputo guidarla verso scambi sempre più vantaggiosi diventando una community di oltre 5 mln di follower.

In questo modo l’aspirapolvere è diventato una tavola da snowboard, poi delle cuffie, un laptop, e poi una macchina fotografica. Tra le cose più bizzarre barattate alcune paia di scarpe da ginnastica Nike con un iPhone e poi ancora un'auto Dodge Caravan del 2008.

Gli ultimi scambi

Uno dei momenti di stallo più lunghi, due settimane. Una collana che l'influencer Demi Skipper non riusciva proprio a piazzare in cambio di qualcosa di maggior valore. Poi il risultato e lo scambio del monile per una costosissima Peloton, una cyclette da 1800 dollari. Infine tramite altri importantissimi baratti la tiktoker è riuscita a entrare in possesso di un rimorchio da 40mila dollari, una Tesla e infine, questo dicembre, di una casa a Nashville.

