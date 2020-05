David Beckham è quasi calvo: il sex symbol sorpreso nelle Costwolds. Il sospetto del toupet

Addio chioma folta, addio taglio a spazzola, addio ciuffo ribelle: David Beckham è quasi calvo. Il gossip rimbalza sui social dopo la pubblicazione di alcune foto che ritraggono il sex symbol ormai 45enne in strada, in abiti piuttosto trasandati e con i capelli visibilmente radi. Beckham è stato paparazzato domenica nelle Cotswolds, in piena quarantena.

LEGGI ANCHE Victoria Beckham chiede i fondi "coronavirus" al governo, nonostante un patrimonio da 335 milioni di sterline

Non è la prima volta che la capigliatura dell'ex calciatore fa chiacchierare, tanto che meno di due anni fa si vociferò di un intervento di trapianto al quale si sarebbe sottoposto. Se così fosse, però, i risultati non sarebbero un granché e le nuove immagini hanno spinto i tabloid inglesi a malignare sul sospetto uso di un toupet da parte del bel David. Possibile. Scorrendo il suo profilo Instagram, infatti, si vedono alternarsi foto in cui appare con la chioma di un ragazzino ad altre (assai più rare e recenti) che denunciano l'inesorabile avanzare della calvizie. Moltissime quelle in cui il marito dell'ex Spice Girl Victoria indossa un cappello: un'abitudine presa sono da qualche anno a questa parte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA