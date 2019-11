Sarah Felberbaum a Buenos Aires dal suo Daniele De Rossi: «Solo io e te... e una nana»

Momenti di amore e relax per Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma, attualmente al Boca Juniors, è stato raggiunto dalla famiglia a Buenos Aires e la moglie, Sarah Felberbaum, su Instagram ha pubblicato uno scatto insieme.

​De Rossi, sempre in Boca al lupo. Ora come non mai. La Fiorentina lo cerca

Roma, De Rossi e Sarah volano in Giappone. La moglie su Instagram: «Il ragazzo sta bene»

Dopo alcuni problemi fisici, Daniele De Rossi è tornato a disposizione del tecnico Gustavo Alfaro ma non riesce a trovare spazio nell'undici titolare del Boca. Per fortuna, accanto a lui c'è tutto l'affetto della famiglia. La moglie Sarah Felberbaum, in inglese, gli dedica un post dolcissimo a corredo di un selfie in cui entrambi appaiono sereni e sorridenti: «E alla fine siamo solo io e te (e una nana tra di noi)». Il riferimento, molto affettuoso, è ovviamente alla primogenita del calciatore e dell'attrice, la piccola Olivia, che fa capolino nella foto pubblicata su Instagram.

Ultimo aggiornamento: 23:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA