Cucina e trend, le food creator Diletta Secco e Aurora Cavallo raccontano il loro anno su TikTok

Giovedì 29 Dicembre 2022, 10:50

TikTok sta ridefinendo il concetto di intrattenimento e il 2022 ne è stato la dimostrazione. Dallo spazio alla lettura, dalla musica alla fisica, dalla sostenibilità alla cucina. Non c’è tendenza che non sia nata, o almeno passata, sulla piattaforma più amata da giovani e giovanissimi (e non solo). Tra i punti di forza di TikTok, del resto, c’è quello di saper dare voce a punti di vista unici e originali, capaci di coinvolgere una community sempre più numerosa che condivide i medesimi interessi. Così, ciascun creator ha l’autentica possibilità di raccontare il proprio talento, trasformando la piattaforma in un universo di passioni, interessi da esplorare e condividere. È il caso anche delle due popolarissime food blogger che abbiamo incontrato in occasione dell’evento di fine anno, Diletta Secco (@dilettasecco) e Aurora Cavallo (@cooker.girl), che ci hanno raccontato questi ultimi dodici mesi di contenuti e qualche buon proposito per il 2023.

LEGGI ANCHE: -- #2022suTikTok: dalla musica ai libri, un anno di contenuti