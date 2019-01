Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) January 22, 2019

Gary Lineker, l'ex attaccante della nazionale inglese, è stato uno di quelli che non ha gradito il selfie in aereo di: «Non era davvero il giorno giusto per fare questo tweet».fa riferimento alla foto che Cristiano Ronaldo ha pubblicato ieri sera, dopo il suo viaggio in Spagna per pagare i debiti con il fisco . In quelle ore il mondo era con il fiato sospeso e con il nodo in gola leggendo le notizie dell'aereo scomparso di Emiliano Sala. L'attaccante argentino stava volando verso Cardiff, da Nantes, dove lo aspettava la sua nuova squadra. Ma di quell'aereo non si sa più nulla.Nonostante questo, CR7 ha mandato un "saluto" ai suoi follower dal suo jet privato mentre faceva ritorno a. Tantissimi i commenti di disappunto: «E' incredibile livello di insensibilità e di egoismo», questo un altro tweet di risposta all'attaccante della Juventus che non ha replicato (ancora) alle critiche social.