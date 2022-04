Covid, Frojo: «Pandemia e guerra hanno frantumato le nostre certezze»

«Pandemia e guerra sono il crocevia di un’umanità smarrita. L’angoscia individuale e collettiva generata dalla pandemia, di non avere più futuro, e poi, l’ansia di perdere la pace, con il conflitto in Ucraina, hanno frantumato certezze. Viviamo un’epoca storica, un contesto complesso, mutevole e precario in cui anche la scienza, la tecnica e la diplomazia appaiono disarmate e impotenti. Il cambiamento del singolo, nuovi linguaggi del sentire, riconoscere il limite dell’umanità e delle imperfezioni possono essere i punti di forza per rinascere. E, mi chiedo, quale scrittura, quale libro, quale parola, per credere in un possibile orizzonte? Scrivere richiede coraggio. Oggi di più. Per ogni scrittore, con la propria prospettiva. La scrittura storicizza questa drammatica condizione di vita e al tempo stesso cerca di interpretarla e decifrarla. Di essere conforto e offrire, attraverso le parole, un domani da immaginare».

Lo ha detto la scrittrice Elvira Frojo, avvocato, già dirigente della PA proveniente dalla carriera prefettizia, commendatore al Merito della Repubblica italiana, e autrice di “Il tempo del cuore” (San Paolo, 2020) e “Il sorriso delle donne imperfette” (edizioni San Paolo, 2018), coautrice di “Non di solo pane” (Le Lettere, 2015 e Maggioli, 2017) e collaboratrice di Formiche.net e alcune riviste, durante un incontro promosso ieri sera a Roma da Maura Gentile, presidente club Unesco di Roma, e da Massimo Lucidi, direttore editoriale The Map report che ha moderato il dibattito animato dagli interventi qualificati di Marco Frittella, direttore editoriale RAI Libri; Sandro Menichelli, dirigente generale di Pubblica Sicurezza; Mario Mazzoli, Commissione nazionale speleosubacquea; Pasquale Bacco, medico legale.

«E’ una responsabilità anche civile. In questo momento, più che mai, le parole hanno un peso. Sono identità, coscienza, solidarietà. Trasformano gli eventi in un linguaggio comune. Per avere anche la consapevolezza dei limiti e dell’imperfezione umana. Una condizione preliminare per ristabilire priorità. Ogni libro contiene in sé tanti libri. Io parlo di emozioni e sentimenti, di fragilità e imperfezione come forza dalla quale ripartire. Ognuno legge in sé il proprio “libro” sul sentire ma, in questa difficile situazione, il mondo, per ritrovarsi, forse ha bisogno anche di un linguaggio comune del sentire. Non esistono sentimenti ‘perfetti’, e ogni sentimento, ogni emozione, è unica e irripetibile. Ma l’imperfezione è una chiave per comprendere, è una condizione di continua apertura. E’ una lente d’ingrandimento sul mondo. Le donne hanno la capacità di guardare dentro le proprie fragilità e la propria imperfezione e quella degli altri. Hanno la capacità di accoglierla e di accettarla», ha aggiunto la Frojo.

«In una società tutta da reinventare, oggi ci si interroga sul mondo visto dalle donne. Sulla forza, sui valori e sui sentimenti che animano, da sempre, le donne e che hanno radici nella passione, nella pazienza, nella cura, nella pazienza e nell’accoglienza, nella competenza e nella dedizione. Valori non “di genere" ma espressione di un profondo sentire che può accomunare tutti», ha concluso.