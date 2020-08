Briatore, il marito di Raggi e lo sfottò su Instagram: «Non ce n’è prostatite»

«Non ce n’è prostatite», scrive su Instagram il marito di Virginia Raggi, Andrea Severini. E a corredo pubblica la foto della signora che dalla spiaggia di Mondello ha detto alle telecamere di Canale 5 «Non ce n’è Coviddi», affermazione improvvida che si è trasformata in uno dei tormentoni social dell'estate.

Il marito di Raggi ce l’ha evidentemente con Flavio Briatore, il patron del Billionaire ricoverato al San Raffaele di Milano con il Covid-19. Briatore ha sostenuto in un’intervista di essere stato ricoverato per una prostatite, poi l’azienda ospedaliera ha comunicato che è risultato positivo al tampone per il Covid. Il riferimento di Severini all’ex manager di Formula Uno è chiaro, con tanto di hashtag #briatore.



