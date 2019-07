A 96 anni corre i cinquemila metri in 42 minuti, è il nuovo record

Un eccezionale esempio di longevità giunge dagli Stati Uniti. Agli Usatf Masters Outdoor Championships Roy Englert, 96 anni, ha aggiunto un altro record alla sua più che longeva carriera di corridore. Englert ha corso 5 mila metri in 42 minuti, 30 secondi e 23 centesimi. Migliorando - scrive The Guardian - il precedente primato di quasi 8 minuti. Englert, avvocato in pensione, vive in una comunità per pensionati di Lake Ridge (Virginia) e si allena su un tapis roulant percorrendo 2-3 miglia al giorno almeno 3 volte a settimana. Il corridore ha già al suo attivo i record nella fascia d'eta (95-99) per gli 800 e i 1500 metri.

Tip of the cap to Roy Englert. Started running when he was 60, set a world record at age 96. Better late than never!

