Coronavirus e tecnologia, sensori ambientali sul posto di lavoro per prevenire il contagio

Tornare tutti in ufficio o in azienda ma in condizioni di sicurezza da Covid-19, per far ripartire l’economia colpita dalla pandemia virale, rappresenta oggi una priorità. Aziende e pubblica amministrazione devono mettere in funzione gli strumenti più idonei a permettere la convivenza in spazi chiusi come gli uffici nel periodo di riapertura, anche se graduale.

Il sistema di sensori ambientali messo a punto – sostiene Ernesto Lombardi, ad per iComfort - permette la raccolta e l’elaborazione dei dati, fornendo allarmi ed informazioni al personale preposto al controllo. In particolare, si può misurare la temperatura corporea in tempo reale con errore di +-0,3 C° per persone a 3 metri di distanza dal sensore, inviando la notifica per mail o sms e segnalazione della foto della persona con temperatura anomala. Allo stesso tempo, viene inviato un Alert audio alla persona appena viene rilevata l’anomalia

. Come si legge nel “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento alla diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14/3/2020, viene autorizzata, con richiesta di ottemperanza alla norma, la possibilità per il datore di lavoro di procedere alla: rilevazione della temperatura dei dipendenti; mantenimento della distanza sociale nei luoghi indoor; identificazione dei malati.

Per quanto riguarda il mantenimento del Distanziamento sociale sul luogo di lavoro, noi di iComfort usiamo tecnologie che consentono, per esempio, di analizzare la coda o altro luogo affollato; controllare l’occupazione di uno spazio, sala riunione, bar, piano, rispettando le indicazioni da Covid19; infine, analizzare la distanza tra le persone nella zona sorvegliata, definendo la distanza minima tra persone

