Coronavirus, Checco Zalone e la quarantena con la canzone 'L'immunità di gregge'

Coronavirus, Checco Zalone rallegra la quarantena degli italiani e lo fa con una canzone ispirata in tutto e per tutto dagli ultimi sviluppi dell'emergenza Covid19 e dal nuovo Dpcm studiato in vista della fase 2. Il comico pugliese, infatti, ha scritto il brano "L'immunità di gregge" raccontando le sensazioni vissute dagli italiani, alle prese da quasi due mesi con un lockdown non semplice da affrontare.

Coronavirus, Brusaferro (Iss): «Curva continua a decrescere, tasso di contagiosità sotto 1 in tutte le regioni»

Coronavirus, Burioni: «Il 100% dei pazienti sviluppa anticorpi, promette bene per l'immunità»

La canzone è un chiaro richiamo ad un conterraneo illustre di Checco Zalone come Domenico Modugno: anche lo stile del comico pugliese, al secolo Luca Medici, sembra ispirato ad una delle leggende della musica italiana. Tra affetti pronti a ricongiungersi, restrizioni e autocertificazioni, il brano di Checco Zalone racconta tutte le vicissitudini dei cittadini italiani in quarantena. «Una canzone per voi, due note in allegria» - spiega il comico - «Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo».

Ultimo aggiornamento: 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA