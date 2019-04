Corona a rischio suicidio? Nina Moric si arrabbia: «Non credete a chi le spara grosse»

Fabrizio Corona è di nuovo in carcere, e secondo Giacomo Urtis, "chirurgo dei vip" non se la passerebbe benissimo: «Liberatelo, potrebbe suicidarsi», ha detto qualche giorno fa. Ma Nina Moric, ex moglie dell'agente fotografico, non ci sta e ha ribattuto duramente alle dichiarazioni di Urtis. Mediante alcune Instagram stories, la top model croata ha difeso Corona e attaccato il chirurgo senza mezzi termini: «Non credete a chi spara ca***ate tipo Urtis che dice che potrebbe suicidarsi, sono ca***ate che dicono giusto per far parlare gli idioti», ha detto Nina, che di Fabrizio dice invece che ho saputo che ha la febbre, ma sta bene.

