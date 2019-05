Volley, l'esultanza hot delle giocatrici di Conegliano: tutte nude per la festa scudetto

Tutte nude con la coppa, l'esultanza hot delle ragazze di Conegliano per la festa scudetto del volley. Hanno scelto di festeggiare così le giocatrici dell'Imoco Conegliano che si sono laurate campionesse d'Italia di pallavolo femminile per il secondo anno consecutivo.

Conegliano campione d'Italia femminile

La squadra veneta ha infatti battuto l'Igor Gorgonzola Novara per 3-2 (25-16, 23-25, 25-11, 20-25, 15-13) in gara-3 delle finali scudetto. Ora Conegliano e Novara si ritroveranno sabato 18 maggio per la finale della Champions League donne. Nel frattempo però la gioia delle ragazze di coach Daniele Santarelli ha invaso i social network e la foto pubblicata su twitter da Joanna Wolosz non è passata inosservata.



