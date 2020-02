cineAmuchina, Twitter lancia l'hashtag per sdrammatizzare

Io speriamo che me le lavo



Alla fine era inevitabile. Dopo tanti meme, vignette e video umoristici per sdrammatizzare l'emergenza coronavirus , su Twitter molti utenti - scoraggiati forse dalla chiusura di tanti cinema - hanno lanciato l'hashtag #CineAmuchina, in cui si storpiano (in chiave epidemica) i titoli di film famosi.Da "Tampone su un paziente al di sopra di ogni sospetto" a "Infetti sconosciuti", ad "altrimenti ci infettiamo", la twittersfera è stata, letteralmente, invasa. Persino Massimo Moratti offre il suo gioco di parole: "Io speriamo che me le lavo". Ma c'è veramente di tutto: "Codogno e pregiudizio", "Chi ha infettato Roger Rabbit", "Mamma ho perso il flacone", "Il gel in una stanza", "Lo smemorato di Codogno", "Sette flaconi in sette giorni", "Ultimo flacone a Parigi", e così via.