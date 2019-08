Chiara Nasti, vacanza incubo in Sardegna: «In ospedale con dolori atroci»

Chiara Nasti ha condiviso il suo incubo attraverso Instagram. Dal suo profilo ufficiale, seguitissimo, l'influencer di Napoli ha raccontato la disavventura che l'ha vista protagonista in Sardegna. Qui la ragazza di 22 anni sta passando le sue vacanze, interrotte bruscamente a causa di alcuni problemi di salute. «Ho avvertito strane pulsazioni alla testa, tipo scosse elettriche». Il racconto prosegue svelando i particolari dopo il ricovero in ospedale, dove era andata per farsi visitare al pronto soccorso: «Mi hanno fatto delle flebo e fortunatamente mi sono rimessa»

Ecco il video di Chiara Nasti su Instagram



