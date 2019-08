Chiara Ferragni e il topless che fa impazzire il web. E spiazza le critiche con la discalia

Una Chiara Ferragni sexy come non mai. L'influencer, moglie di Fedez, ha infatti mandato in estasi i suoi follower con un topless decisamente infuocato. Una posa sexy, ben truccata, uno sguardo malandrino ed è subito un enorme successo: migliai i like e i complimenti per l'influcener più importante d'Italia. Ma non mancano le critiche sei soliti haters, che si rivolgono con veemenza a Chiara.

Indossando solo degli slip, Chiara Ferragni ha posato di spalle davanti all'obiettivo, scegliendo anche una didascalia che in qualche modo anticipa i possibili commenti negativi. «Ma sei una madre...», scrive in inglese Chiara Ferragni su Instagram, aggiungendo però l'emoji di una risata.

Il post ha conquistato i follower: in neanche un'ora, i like si avvicinano a quota 500mila. Tra i commenti, compaiono anche i complimenti di alcune delle donne più belle del mondo, come le top model Irina Shayk e Heidi Klum.

