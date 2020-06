Chiara Ferragni, la foto con le sorelle scatena i follower: «Ma è una cosa di famiglia?». «Con tutti quei soldi...». Chiara Ferragni sta trascorrendo il weekend in Liguria insieme alla famiglia. Il marito Fedez, ma anche le amate sorelle Valentina e Francesca. La meta prescelta sono le Cinque Terre, che Chiara omaggia sin dall'arrivo in hotel con una foto scattata sul balcone in cui il panorama la fa da protagonista. E non a caso l'influencer e imprenditrice accompagna le foto con la didascalia "Breakfast with a view". La colazione di Chiara Ferragni in balcone è l'occasione per scattare una foto anche con le sorelle, ma i followers non possono fare a meno di notare alcuni dettagli.

Sul balconcino dell'hotel Chiara posa in shorts e un mini-top bianco che lascia pochissimo spazio all'immaginazione. Un dettaglio che è difficile non notare, tanto che è stato oggetto di molti commenti contrariati: «Con tutti quei soldi...compratelo un reggiseno».

A cadere sotto le critiche dei followers di Instagram anche Francesca Ferragni, la minore tra le tre sorelle. La ragazza posa a piedi nudi, e proprio i piedi attirano l'attenzione: «Ma avere i piedi brutti è una cosa di famiglia?». Il riferimento è ai piedi di Francesca, che nella foto appaiono sproporzionatamente allungati a causa del grandangolo con cui è stata scattata l'immagine.



