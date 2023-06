Chiara Ferragni nuda, Sabrina Scampini a Zona Bianca la attacca: «Non lo fa in quanto fragile, ma...»

Sabato 3 Giugno 2023, 11:39

Durante l'ultima puntata di Zona Bianca, è stato affrontato il "caso" della foto in intimo di Chiara Ferragni commentata su Instagram da una ragazzina undicenne. Non è di certo la prima foto quasi senza veli che l'imprenditrice digitale pubblica sul suo profilo Instagram, ma a fare rumore è stato il commento di una giovane follower che ha alimentato le polemiche, innescando un botta e risposta sotto al post. Sabrina Scampini è intervenuta a Zona Bianca, dicendo "Chiara Ferragni ha 30 milioni di follower, immagino che qualcosa di comunicazione sui social capisca. La nudità della Ferragni che possa rappresentare fragilità mi stupisce. Non lo fa in quanto fragile, lo fa perché ha un progetto di marketing". Photo Credits: Kikapress Music: Korben

