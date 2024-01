Chiara Ferragni, la reazione della mamma sui social: Marina Di Guardo fa da scudo alla figlia così

Venerdì 5 Gennaio 2024, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 10:25

Dopo lo scandalo del pandoro, delle uova di Pasqua e le mille polemiche che sono seguite, Chiara Ferragni è tornata finalmente sui social, anche se non sono mancate le critiche: ad alzare uno scudo a difesa della figlia è intervenuta anche la sua mamma, Marina Di Guardo. Ma cosa sarà mai accaduto in queste ultime ore sui canali social della più celebre delle influencer e sue quelli della madre? Riuscirà tutto a tornare come prima o quella sulla carriera di Chiara è stata una macchia troppo profonda per poter scomparire? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MkDB



Chiara Ferragni, la gaffe legata alla sua prima apparizione su Instagram dopo il caso pandoro: sono passate 24 ore ma non c'è traccia. Ecco cosa non ha fatto