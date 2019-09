Chiara Ferragni, messaggio a Fedez: «Voglio un altro bambino»

Chiara Ferragni posa a Capri - dove si trovava per qualche giorno di vacanza - con una bimba e scrive in una delle sue storie su Instagram di volere un altro figlio, dopo Leone, nato nel marzo del 2018: «I want another baby». Il messaggio è rivolto a Fedez: la influencer fa sapere così quali siano i suoi progetti per il futuro. Il messaggio ha mandato in visibilio in fan. Nella foto che pubblichiamo sopra si vede Chiara con in braccio la figlia di una sua ammiratrice che le ha chiesto di posare con la piccola. La Ferragni - felicissima - l'ha accontentata e ha postato subito la foto. Non è la prima volta che Chiara Ferragni, sposata da oltre un anno con Fedez, dice di volere dare un fratellino o una sorellina al piccolo Leone.

Sanremo 2020, Chiara Ferragni conduttrice con Amadeus: l'indiscrezione fa impazzire i fan





Ultimo aggiornamento: 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA