Chiara Ferragni e Fedez, scontrino salato in vacanza a Ibiza? Le loro espressioni scatenano il web

Chiara Ferragni e Fedez stupiti dal conto? Uno scatto ha fatto impazzire la rete ed è stato condiviso proprio dallo stesso Fedez in una delle sue stories. I Ferragnez sono in vacanza a Ibiza insieme al piccolo Leone e a qualche amico e pur concentrandosi molto sul bambino si sono concessi una serata in discoteca tra adulti.

Ovviamente tutta la serata di Chiara Ferragni e Fedez è stata documentata su Instagram con le stories della coppia e degli amici, tra queste ne è spuntata una di Luis Sal, lo YouTuber diventato famoso per i suoi video no sense in cui parla di se stesso. Proprio Luis ha mostrato una foto in cui Chiara tiene in mano uno scontrino, presumibilmente con il conto, e accanto a lei c'è Fedez. La blogger ha un volto contrariato, una smorfia, come se la cifra fosse diversa da quella immaginata, così come anche il consorte sembra essere titubante.

Lo youtuber ha aggiunto la semplice didascalia "il conto" e lo scatto ha suscitato subito molta ironia diventando virale. Immediatamente il web è impazzito apprezzando il lato "comune" della coppia che durante le vacanze si lascia andare a qualche spesa di troppo e leggendo gli scontrini si rende conto di aver esagerato. Sarà questo il motivo di tale espressione? Poco probabile, ma di certo ha suscitato molta ironia.

