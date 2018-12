Chiara Ferragni, selfie con Fedez nudo alle sue spalle su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono sempre pronta mentre lui è ancora nudo». Chiara Ferragni sintetizza in uno scatto il dilemma di molte coppie: perché non si è mai pronti contemporaneamente per uscire? C'è un particolare però di questa foto. Il "suo" lui, Fedez, è completamente nudo alle sue spalle. Per non farsi censurare la foto da Instagram, Chiara Ferragni sceglie un emoticon alla frutta per coprire il "lato b" di suo marito. Dopo i selfie con gli alberi di Natale, i due influencer passano direttamente alla macedonia. Ma siamo sicuri che presto conosceremo il menù del loro cenone natalizio.