Fedez con la flebo a Dubai, paura tra i fan: Chiara Ferragni spiega tutto su Instagram

Fedez con la flebo nelle Stories: spavento per i fan, ma, come spiega Chiara Ferragni, si tratta solo di un'indigestione. I Ferragnez, in vacanza a Dubai con tutta la famiglia, hanno condiviso su Instagram la nottata "difficile": Fedez sarebbe stato vittima di un'indigestione e sarebbe stato quindi necessario ricorrere a una flebo. E nemmeno la moglie si sente tanto bene.

Ma la coppia non rinuncia all'ironia: «Si è lamentato tutta la notte, gridava "ah, ah" - ironizza la Ferragni - gli dicevo che doveva vomitare ma lui non ce la faceva». I due hanno trascorso Capodanno a Dubai dopo essere stati sulla neve. Con loro anche i genitori di Fedez e le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, con i rispettivi fidanzati.



