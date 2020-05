Fedez e Chiara Ferragni, 18enne salvo grazie al reparto costruito con la loro raccolta fondi: e lui si commuove

Un 18enne con i polmoni bruciati dal coronavirus «È salvo grazie alla nostra terapia intensiva, lo voglio abbracciare». Si commuove il cantante Fedez mentre racconta la storia di un ragazzo che è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, nel reparto costruito grazie al crowfunding avviato insieme alla moglie Chiara Ferragni poco dopo lo scoppio della pandemia da coronavirus.

Il ragazzo è vivo e sta bene. È stato attaccato a un respiratore per due mesi dopo aver contratto il Covid-19 ed è stato sottoposto a un intervento per sostituire i polmoni letteralmente bruciati. Un trapianto mai fatto in Europa.

Tutto inizia il 2 marzo scorso, quando al 18enne viene la febbre. Le sue condizioni diventano così gravi e i suoi polmoni sono così compromessi che diventa necessario il ricovero in terapia intensiva. L'adolescente finisce nel nuovo reparto realizzato grazie alla raccolta fondi di Fedez e Chiara Ferragni.



Riesce a sopravvivere, ma i medici del San Raffaele si rivolgono ai colleghi del Policlinico di Milano per tentare qualcosa che aveva un solo precedente in Cina: un trapianto di polmoni per permettere al ragazzo di tornare a respirare. Il ragazzo viene messo in lista d'attesa. L'operazione è avvenuta due settimane fa.

«Sembrerò smielato - spiega Fedez nelle stories di Instagram - ma è una cosa pazzesca. Sembrava impossibile... Abbiamo fatto una figata. Non conosco il ragazzo, non so chi sia, so che sta facendo riabilitazione e spero un giorno di poterci incontrare, abbracciare e piangere»

Ultimo aggiornamento: 14:33

