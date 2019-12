Fedez e Leone, un dettaglio nel video spiazza i fan: «Fa impressione...». Chiara Ferragni reagisce così

Chiara Ferragni, il tenero video di Fedez e Leone. Ma i fan notano un dettaglio: «Fa impressione...». Pochi minuti fa, il rapper ha pubblicato su Instagram un filmato che lo vede ritratto in compagnia del figlioletto. Ma l'attenzione dei follower è stata attratta da un particolare. Per il video, Fedez ha scelto la colonna sonora A Natale si può amare di più, tratta dalla nota pubblicità. Colonna sonora che risulta ironica combinata con le immagini di un Leone che con le manine allontana il papà, seduto sul divano accanto a lui. Ma i fan notano un dettaglio: «Il cuscino/divano peloso dietro alla testa di Fedez si confonde con i suoi capelli». Anche Chiara Ferragni commenta il tenero video in cui Leone respinge il papà: «Vuole solo la mamma».

Chiara Ferragni, «Fedez costretto a pagare una multa salata». Ecco cosa sta succedendo

Chiara Ferragni si arrabbia con Fedez: la mano birichina del marito la fa innervosire



In ogni caso, il tenero video di Leone e papà Fedez conquista i fan e fa il pieno di like.

Ultimo aggiornamento: 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA